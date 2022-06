De eerste fietsroute van Vlaanderen met ruim honderd volstrekt nutteloze bordjes

Volledig scherm De gemeente telt nu zo'n honderd nutteloze borden. © Didier Verbaere

Na wandelingen in Ninove, Hoogstraten, Berlare en Ieper is er nu ook een fietsroute langs onfunctionele bordjes. De nationale vereniging is het geesteskind van televisiemaker Kamiel De Bruyne. “Tijdens de eerste lockdown startte ik met het plaatsen van compleet zinloze bordjes in Brussel waar ik toen woonde. Ik hou wel van street-art en graffiti maar ben zelf teveel ‘pussy’ om dingen te beschadigen. Zo ontstond de idee van de bordjes met nutteloze boodschappen”, legt Kamiel uit.

Burgemeester Kenneth Taylor, Kamiel De Bruyne en schepen Danny Praet aan de start van de fietsroute op het Gemeentelijk rampenplan.

Via burgemeester van Wichelen Kenneth Taylor, ook regisseur en zijn promotor op het Ritz, kwam Kamiel in Wichelen terecht. “Bijna was er niks van het project in huis gekomen want op de dienst Omgeving dachten ze dat een consultant alle nutteloze borden in het straatbeeld in kaart zou brengen om ze weg te halen. Terwijl wij net het omgekeerde doen”, lacht Kamiel.

De meeste boodschappen ontspruiten uit het brein van de voorzitter maar ook leden en bewoners op een route kunnen suggesties indienen. In Wichelen start de route op het Gemeentelijk rampenplan aan het skatepark op Oud Dorp. Op de 20,5 kilometer lange route kan je ruim honderd bordjes spotten en kom je te weten waarom er een Pat Krimson straat is, hoe Jezus en zijn apostelen in Wichelen belanden en kom je ‘overstekende reetjes tegen. De zoektocht naar de bordjes is bepijld. “Maar voor de rest volstrekt nutteloos”, besluit Kamiel.

De skateramp werd omgevormd tot Gemeentelijk rampenplan.

De gemeente telt nu zo'n honderd nutteloze borden.

De gemeente telt nu zo'n honderd nutteloze borden.

Wichelen is de eerste gemeente met een Nutteloze bordjes fietsroute.

