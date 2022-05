Dameskoers Elite 1.1. brengt internationale top peloton naar Schellebelle

Dameswielrennen zit in de lift maar De Wielkeszuigers zijn al langer fan van de dames op de fiets en organiseren al jaren wedstrijden. Nu mogen ze ook een 1.1 wedstrijd met een internationaal deelnemersveld organiseren. “Twee jaar na elkaar wierpen er gevestigde waarden de handdoek en stelden ze hun wedstrijd uit. Wij gingen steeds door en in volle pandemietijd hebben we zelfs twee UCI 1.2 wedstrijden gegeven. En na ons goeie rapport van de UCI gaan we nog een stapje hoger en zijn we erin geslaagd om tussen de grote wedstrijden op de internationale kalender te staan”, zegt voorzitter Christophe Scheire.