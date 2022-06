Compleet vernieuwd Parochiehuis ’t Veer opent vlak voor Potjesmarkt weekend

SchellebelleParochiehuis ‘t Veer in Schellebelle werd volledig vernieuwd en heeft nu ook een nieuw terras aan de zijde van ‘t veer over de Schelde. Kersvers uitbaatster Nele De Meester (28) opent de zaak op donderdag 16 juni om 17 uur en is helemaal klaar voor een openingsweekend tijdens de Potjesmarkt.

Parochiehuis 't Veer werd volledig vernieuwd en heeft ook een nieuw terras aan de zijde van 't veer over de Schelde.

’t Veer in Schellebelle is een begrip waar heel wat dorpelingen en verenigingen een thuis vonden. De zaak werd nu door de Vzw achter het Parochiehuis volledig vernieuwd en in een eigentijds jasje gestoken. Ook de blinde muur aan de kant van ’t veer over de Schelde werd neergehaald. Daar ligt nu een zonnig terras met plaats voor zo’n 80 personen. Nele De Meester, geboren en getogen in Schellebelle, is de nieuwe uitbaatster.

“Een droom”, noemt ze het. Na een opleiding in de Hotelschool deed ze heel wat ervaring op in de horeca. “Ik werkte hier ook vaak bij de vorige uitbater Joris en ik heb altijd gezegd dat ik pas een eigen zaak wou starten, als het onder mijn eigen kerktoren was. Toen ’t Veer een nieuwe uitbater zocht, heb ik niet getwijfeld”, lacht ze.

Nele De Meester in haar gloednieuwe interieur.

Samen met de vrijwilligers van de Vzw en een pak stielmannen werd het pand volledig gestript en vernieuwd. “We willen de sfeer van een bruine kroeg behouden maar dan in een moderner interieur. De bedoeling is dat we ons als café onderscheiden met speciale bieren zoals een Papegaai of De Poes. Aangevuld met enkele hapjesschotels om te delen. Op termijn willen we de kaart ook uitbreiden met kleine gerechten”, zegt Nele. “Een grote meerwaarde is inderdaad het nieuwe terras die een connectie heeft met het dorp en de Schelde. Daar is ook de nieuwe ingang van de zaak. Ook het kleine terras aan de andere kant blijven we gebruiken”, vertelt Nele.

Parochiehuis 't Veer werd volledig vernieuwd.

Ook het verenigingsleven reageert enthousiast dat we weer openen. De zaaltjes worden zo snel mogelijk opgesmukt en weer opengesteld. Maar onze eerste doelstelling was om te openen op Potjesmarkt. En die hebben we gehaald”, lacht Nele.

Parochiehuis ’t Veer is vanaf donderdag open op maandag en donderdag vanaf 14 uur, op vrijdag en zaterdag vanaf 11 uur en op zondag vanaf 9.30 uur. Gesloten op dinsdag en woensdag.

Parochiehuis 't Veer werd volledig vernieuwd.

