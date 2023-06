Chauffeur aan 167 kilometer per uur geflitst in zone 70

Bij snelheidscontroles in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen werden nog steeds 5,54% overtredingen vastgesteld. Eén chauffeur werd in Laarne aan 167 per uur geflitst in de zone 70. Vier bestuurders moeten zich verantwoorden voor de politierechtbank voor hun rijgedrag.