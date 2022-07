Caroline combineert uitbating PlanCee met job als leerkracht elektriciteit

Caroline Baeyens, geboren en getogen in Schellebelle, werd sinds jaar en dag als leerkracht elektriciteit aan het VLOT! Sint-Laurentius in Lokeren maar is sinds vandaag ook de nieuwe patron in PlanCee. Ze nam het populaire volkscafé PlanBee, vlak naast de Sint-Jans Onthoofding kerk en aan de oevers van de Schelde, over. De nieuwe naam verwijst naar haar voornaam. “Maar voor de rest blijft alles bij het oude. Enkel de prachtige tuin aan de Schelde nemen we er nu bij als zomerterras”, zegt Caroline.

Haar job in het onderwijs bouwt ze wat af naar vier vijfde van een lessenrooster en wil ze combineren met de uitbating. “Een eigen horecazaak is al jarenlang een onuitgesproken droom en de laatste jaren combineerde ik mijn werk met felxijobs in de horeca. Een berichtje van mijn dochter dat PlanBee stond over te nemen, veranderde mijn leven. Want deze zaak, in mijn eigen dorp, is me op het lijf geschreven. En dankzij mijn kinderen die mee gaan helpen in de zaak, kan ik mijn droom waarmaken”, zegt Caroline.