Bromfietser Sam (16) gaat onderuit na aanrijding in Heide, automobilist pleegt vluchtmisdrijf

Berlare Springkas­te­len­fes­ti­val komt deze zomer naar Berlare

Wie dol is op springkastelen moet tijdens de maand juli zeker een bezoek brengen aan Summer FestiBOunce in Berlare. Het is de tweede keer dat het festival plaatsvindt. “Vorig jaar zaten we in Laarne en was het een groot succes. Dat willen we dit jaar herhalen in Berlare", klinkt het.

23 juni