Kogel in de bus, een rist poederbrieven, vandalisme... Maar de man die advocaat al jaren belaagt, is eindelijk opgepakt: “Die pot verf op mijn auto is gefilmd”

Dendermonde/Buggenhout Familie Van Damme bouwt nieuw uitvaart­cen­trum na zwaar coronajaar: “Geen mooi afscheid kunnen geven, dat wringt altijd”

10 maart De coronacrisis maakte het voorbije jaar bijzonder zwaar voor de familie Van Damme, met rouwcentra in Buggenhout en Dendermonde. Toch vonden ze ondertussen nog de energie om de bouw van een nieuw uitvaartcentrum in Sint-Gillis op te starten. “We hopen er veel nabestaanden de kans op een mooi afscheid te geven, want dat heeft de coronacrisis ons geleerd: zonder dat mooie afscheid, is het onmenselijk iemand af te geven”, klinkt het.