Blikseminslag op Sint-Denijskerk in Serskamp

Wichelen Heemkring herdenkt dat Wichelen ooit een ‘Keizerlijk geschenk’ was

Bij De Heemkring van Wichelen staat van 19 augustus tot 19 september alles in het teken van de Byzantijnse prinses Theophanu die verwant is aan de gemeente. Zo was Wichelen ooit een Keizerlijk geschenk bij haar huwelijk. Graffitikunstenaar Caz’n maakte in opdracht van de Heemkring een imposante muurschildering over de Byzantijnse prinses.

