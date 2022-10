Bewoonster bevangen door rook bij brand in keuken in appartement op Galgenberg

Berlare Curieus Quiz blaast twintig kaarsjes uit en organi­seert jubileume­di­tie

Een van de oudste quizzen in Berlare gaat op vrijdag 14 oktober haar feestelijke 20ste editie in. De curieus quiz is al jaren een vaste waarde in de regio. Sinds 2016 kwam een nieuwe ploeg aan het roer van de quiz en dat heeft de organisatie geen windeieren gelegd. De nieuwe elan sloeg aan en het aantal deelnemers stijgt jaar op jaar.

