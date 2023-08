Nieuwe editie van Bar Bergina brengt sfeer opnieuw naar Uitbergen

Op vrijdag 8 september is het in Uitbergen weer tijd om de dansschoenen aan te trekken en er een onvergetelijke avond van te maken. Die avond vindt een nieuwe editie plaats van Bar Bergina in de zomertent aan SCC De Venne. Het evenement is net als andere jaren gratis en zal een hele avond vol muzikale verrassingen voorzien.