Beveiligingskabels bovenleiding stukgetrokken aan station

Wetteren Raadslid Bracke vraagt dakwerken of onbewoon­baar­heid zaal Dasseveld: “Pure huisjesmel­ke­rij"

In een open brief beschuldigt gemeenteraadslid Wouter Bracke (VB) het schepencollege en het directiecomité van het AGB van regelrechte huisjesmelkerij. Aanleiding zijn de vele lekken in het dak van sportcomplex Dasseveld op voetbalclub RFW Wetteren. Het lokaal bestuur bekijkt of ze bewarende maatregelen kan nemen.

22 december