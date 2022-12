Bestelwagen rijdt in op geparkeerde vrachtwagen: brandweer moet chauffeur bevrijden

Een chauffeur die omstreeks 18.30 uur vanuit Schellebelle richting Bruinbeke reed, merkte een geparkeerde vrachtwagen niet of te laat op. De bestelwagen van de man belandde daardoor deels onder de oplegger. Een kraanarm die achteraan die oplegger bevestigd was plooide gelukkig mee waardoor de chauffeur niet klem achter zijn stuur kwam te zitten. Omdat door de klap de wagen zo erg verwrongen was, moest de brandweer de man wel langs achter uit de wagen bevrijden. Hij werd onder begeleiding van een MUGteam naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst overgebracht.