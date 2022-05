BELOOFD IS BELOOFD. Hoever staat het met de uitvoering van het grote voetpadenplan? En wat met de herinrichting van het Dorp van Schellebelle?

WichelenDe bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd dus voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag is Wichelen aan de beurt waar het beloofde sportpark in Schellebelle intussen gerealiseerd is en de aanleg van voetpaden op volle toeren draait. “We zijn in de eerste twee jaar enorm snel uit de startblokken geschoten waardoor er, ondanks corona, al heel wat gerealiseerd kon worden”, zegt burgemeester Kenneth Taylor.