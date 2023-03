Afscheid ‘Tante Lyn’ in overvolle aula

Vele honderden mensen namen deze namiddag afscheid van Carolyn Vanmassenhoven uit Serskamp op de uitvaartdienst in Aalst. Vol ongeloof reageerde Serskamp op het plotse overlijden van Carolyn. Daar baatte ze op de Wanzelesteenweg en onder de vleugels van Ferm kinderopvang ‘Tante Lyn’ uit. Ze was sinds 11 juli 2011 gehuwd met Jan Anne en mama van Mattis. Via haar man, oprichter en drijvende kracht van de Serskampse carnavalsbeweging de Drevelkontjes, kreeg ook zij de carnavalsmicrobe te pakken. Afgelopen donderdag overleed ze onverwachts aan een longembolie.

“Het is stil alleen in huis. Alsjeblieft kom toch weer thuis”, smeekt partner Jan op het afscheidsprentje. Vele honderden mensen woonden het afscheid in Aalst bij. De dienst was doorspekt met nummers van André Hazes, haar favoriete zanger. ‘Tante Lyn’ was dan ook altijd te vinden voor een feestje.