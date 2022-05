Aard Schellebelle en Kalkense Meersen worden verkeersarm: “Enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten”

Berlare Poppenthea­ter Sloeber blaast 45 kaarsjes uit: “Enthousi­as­me is nog altijd groot bij de kindjes... én de volwasse­nen!”

Ze vonden zich te oud voor het jeugdhuis, maar wilden samen ‘iets’ blijven doen. En dus kwamen Harry Vande Velde en Hugo De Backer op het idee om... een poppentheater op te starten. Vijfenveertig jaar later staan die poppen nog altijd op de bühne, waar ze nu hun verhaal over twee jaar coronacrisis vertellen. “En we doen nog altijd alles zelf: van de poppen maken tot de verhalen schrijven.”

