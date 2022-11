78% meer fietsen in Wichelse scholen dankzij superheld Five

WichelenDe gemeente Wichelen startte op 20 september met het beloningssysteem “High-Five” om kinderen op een speelse manier warm te maken om vaker te stappen en trappen naar school. En dat rendeert want sindsdien worden maar liefst 78% meer fietsen geteld in de deelnemende scholen.

In het High Five project kregen de leerlingen van alle basisscholen een polsbandje om de arm waarmee ze punten scoren als ze passeerden langs één van de High-Five palen. Om de impact van het project te evalueren besloten het lokaal bestuur en de scholen om een nulmeting uit te voeren in alle klassen. Gedurende een week werd met behulp van een handopsteking gemeten wie al te voet of met de fiets naar school kwam. Een kleine drie maand na het project werd de eerste impact gemeten. Daaruit blijkt dat nu ruim 70% elke dag stapt en fietst naar school. Een stijging van 78%. In totaal werden de High Five palen 15.125 maal gescand en werd maar liefst 45.375 kilometer te voet en met de fiets afgelegd door 723 kinderen in de 4 scholen. En dat is ook goed voor het milieu met een reductie van 5 ton CO2 tussen september en november.

“Wij zijn erg tevreden met deze schitterende resultaten. Normaal staan de herfstmaanden niet bekend om méér fietsers te hebben dan in de zomer. In een van de scholen is er zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal fietsen, dat is toch iets merkwaardig waarvoor we erg trots zijn op alle Wichelse kinderen en ouders.”, zegt burgemeester Kenneth Taylor.

Volledig scherm Rond de scholen staan palen waar de kinderen zich kunnen aanmelden. © Didier Verbaere

Enquête bij ouders

Naast de nulmeting werd ook een bevraging gedaan bij de Wichelse ouders. Daaruit blijkt dat 61% van de ouders merkt dat het autoverkeer en foutparkeren beter is in de schoolstraat sinds de start van High-Five. Bovendien heeft 31% van de ouders het gevoel dat hun kind nu al verkeersvaardiger is geworden door vaker te stappen en fietsen naar school.

Volgens Authier Degryse, projectcoördinator bij High-Five ligt het succes vooral bij de beleving die naast het beloningsproject hoort, “Alleen belonen werkt niet, kinderen willen weten waarom ze stappen & fietsen. Ze willen een cool verhaal met een superheld. Met dat Rock&Roll gehalte belonen we niet alleen fietsen maar maken we het ook cool”, zegt Degryse. Binnen de High-Five methode wordt ook aandacht gevestigd op sensibilisering. Hiervoor werd hulp ingeroepen van YouTubers Céline & Michiel met een achterban van 1,6 miljoen volgers hebben op YouTube. Via een kortfilm met superheld Five brengen ze het dragen van fluo in de kijker.

Volledig scherm Superheld High-Five lanceerde het project deze ochtend in basisschool De Rozelaar in Serskamp. © Didier Verbaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.