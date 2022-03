77 historisch belangrijke plaatsen en monumenten krijgen digitale info via QR-code

Voor het eerst in hun bestaan werken de Heemkringen van Schellebelle en Wichelen samen voor dit nieuwe project en plaatsten ze nieuwe infoborden met een QR-code aan belangrijke plaatsen in de gemeente. Aan fraaie woningen of historische gebouwen maar evengoed aan aantrekkelijke landschappen met een geschiedenis.

Het was Danny Baeke van Heemkring Schellebelle die het idee lanceerde en er zijn collega’s bij betrok. “Toen ik in 2019 aan ’t Kot op het Dorp van Schellebelle passeerde, merkte ik dat het infobord er nog nauwelijks leesbaar was. Samen met Guido Van der Eecken bedachten we dat met de nieuwe digitale middelen meer mogelijk was. Samen met de cultuurdienst, Dijk 92, de Heemkring van Wichelen en De NSB-afdelingen (oud-strijders) kreeg dit project vorm”, zegt Danny. ’t Kot is een oud gebouwtje waar aanvankelijk een tolhuis was en later een gevangenis waar dronkaards hun roes uitsliepen.