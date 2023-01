400 slachtoffers van zonnepanelenfraude riskeren 2,4 miljoen euro te verliezen: “We weten zelfs niet of dader in België is”

Gent Gezond het nieuwe jaar in: 7 prachtige wandelrou­tes in en rond Gent om je goede voornemens waar te maken

Wat is jouw voornemen voor het nieuwe jaar? Grote kans dat het antwoord ‘sporten’ is. Daarom raden we zeven prachtige wandelingen aan, zowel in als rond Gent. Je lichaam zal je dankbaar zijn, maar je zal zelf ook versteld staan van de schoonheid van de omgeving.

9 januari