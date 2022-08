170 deelnemers voor garageverkoop in Serskamp

Wetteren/Laarne/Wichelen Met 100 per uur door bebouwde kom: laagvlie­gers doorverwe­zen naar politie­recht­bank

In juni en juli werden in de gemeenten Wetteren, Laarne en Wichelen bij snelheidscontroles zes bestuurders naar de politierechtbank doorverwezen. In de Schoorstraat reed een snelheidsduivel maar liefst 121 kilometer per uur. Dat is meer dan het dubbele van wat is toegestaan.

1 augustus