Wezembeek-Oppem krijgt bezoek van provinciegouverneur

Nossegem/Wezembeek-Oppem Woonzorg­cen­tra opnieuw geteisterd door corona-uitbraken

Zowel in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem als in Ter Burg in Nossegem hebben de voorbije dagen verschillende bewoners en personeelsleden positief getest. Gelukkig hebben de meesten geen symptomen en zijn er geen zwaar zieken.

18 maart