WEER. Vanochtend lichte regen en bewolking in Wezembeek-Oppem

50.000 euro schade aan winkel na ramkraak in Sint-Agat­ha-Ber­chem

In de nacht van maandag op dinsdag reed een bestuurder tegen hoge snelheid in de winkel van Cash Converters in Sint-Agatha Berchem. Er werd niets gestolen, maar er is wel voor 50.000 euro schade. “Het is al de tweede keer op enkele maanden tijd”, zegt verantwoordelijke Francois Garcia.