WEER. Vanochtend bewolking in Wezembeek-Oppem

Gemeente wil opnieuw horecazaak in Bootjes­huis, maar moet akkoord vinden met Regie der Gebouwen

Als het van de gemeente afhangt, dan stroomt er binnenkort weer bier door de tapkranen van het Bootjeshuis in het Park van Tervuren. Het schepencollege wil het pand, maar ook de Koninklijke Moestuin en de archeologische site met de Sint-Hubertuskapel in erfpacht nemen van de Regie der Gebouwen. Alleen is er nog onenigheid over de prijs. “We gaan niet zomaar een blanco cheque tekenen.”