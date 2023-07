WEER. Stevige buien met fors onweer in Wezembeek-Oppem vandaag

Drugssmok­ke­laar krijgt 36 maanden...maar is ondertus­sen vrij door procedure­fout

Een Nederlander uit Curaçao die geprobeerd had 1,45 kilo cocaïne het land binnen te smokkelen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. De man had bolletjes cocaïne ingeslikt, maar was snel vrijgekomen omdat het aanhoudingsbevel van de onderzoeksrechter hem te laat was betekend.