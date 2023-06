WEER. Kans op helder weer vanochtend in Wezembeek-Oppem

Standard-supporter Louis (72) zorgt er al 20 jaar voor dat lichten in stadion Union bij elke thuiswed­strijd branden: “De stress bij een panne, die is gigantisch”

Het licht ging zondagavond dan wel figuurlijk uit voor de Unionisten toen hun geliefde ploeg de titel alsnog uit handen liet glippen, maar Louis Hermans (72) uit Erps-Kwerps zorgt er eigenhandig al 20 jaar voor dat de verlichting in het Joseph Mariënstadion op wedstrijddagen brandt. Opvallend: de gepensioneerde elektricien is supporter van… Standard. “Speelt Union tegen de Rouches, dan houden ze me extra in de gaten (lacht)”, vertelt hij.