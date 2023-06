WEER. Heldere ochtend in Wezembeek-Oppem

Twee zwaargewon­den bij vechtpar­tij op trouwfeest in Sint-Jans-Molenbeek

Bij een vechtpartij op een trouwfeest in Sint-Jans-Molenbeek zijn dinsdagavond twee personen zwaargewond geraakt. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Een van de slachtoffers kreeg een messteek in de rug, het tweede werd door een kogel geraakt in het been.