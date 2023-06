WEER. Helder weer in Wezembeek-Oppem vanochtend

Nieuw veilig­heids­plan Brussels Airport bestaat 1 jaar: “Nu al concrete resultaten”

Een jaar nadat het nieuwe veiligheidsplan van Brussels Airport in het leven werd geroepen, maken de verschillende partners de balans op. Na de terrostische aanslagen in 2016 kwam de beslissing om een overkoepelend orgaan op te richten. Daarmee zet de luchthaven voor de eerste keer in op een geïntegreerde aanpak van douane, justitie, politie en provincie. En die aanpak werpt nu zijn vruchten af.