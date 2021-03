Vrouw vindt haar 40-jarige man dood op oprit: politie gaat voorlopig uit van verdacht overlijden

Brussel/Vlaamse rand Padel is dé hype van het moment: op deze plaatsen in Brussel en de rand kan je de populaire sport beoefenen

6 maart Voetballen is verboden. In grote groep fietsen mag evenmin. Ook indoortennis is voorlopig nog niet toegestaan door het coronavirus. En dus zijn we in deze gezondheidscrisis massaal beginnen te padellen. Heb jij nog niet de kans gehad om eens te proeven van de razend populaire mix tussen tennis en squash? Dan kan je in onze regio bij een van onderstaande clubs terecht.