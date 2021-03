Vrouw vindt 40-jarige man dood op oprit: politie gaat voorlopig uit van verdacht overlijden

Zaventem Inzamelac­tie voor gezin dat woning in vlammen zag opgaan na twee dagen stopgezet wegens té succesvol: “Niet genoeg plaats in onze hotelkamer”

11 maart Twee dagen, langer heeft een inzamelactie voor het gezin dat zondag getroffen werd door een zware woningbrand in de Weldadigheidsstraat in Zaventem niet geduurd. De actie, die door gemeenteschool Hoek op poten gezet werd, was immers zo’n succes dat het getroffen gezin met alle spullen geen blijf weet. “De hoeveelheid steun is overdonderend”, vertelt de oudste dochter Loubna Daoudi (21).