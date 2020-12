Vier woonzorgcentra die dag na rusthuis in Puurs vaccins zouden krijgen, moeten nu toch tot na Nieuwjaar wachten na klachten uit andere regio’s

Maandag worden de bewoners van woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs, vlakbij de fabriek van producent Pfizer-BioNTech, samen met een rusthuis uit Brussel en eentje in Wallonië als eersten van ons land gevaccineerd. Ook in de Duitstalige gemeenschap was er sprake van een woonzorgcentrum, maar dat gaat uiteindelijk niet door. De dag nadien zouden vervolgens ook vaccinaties starten in woonzorgcentra in Wezembeek-Oppem, Binkom, Leuven en Rotselaar, allemaal in Vlaams-Brabant. Maar amper enkele uren nadat dat nieuws bekend geraakte, kregen de betrokken eerstelijnszones te horen dat de vaccinaties in de vier woonzorgcentra uitgesteld worden tot na 5 januari.