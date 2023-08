Gemeente haalt kleppers als K3 en Willy Sommers naar gratis Pop@Park: ook sport opnieuw centraal op 15 augustus

15 augustus staat in Zaventem opnieuw in het teken van muziek, sport en kinderanimatie. Traditiegetrouw vindt op die feestdag Pop@Park, Kids@Park en de jogging ‘Dwars door Zaventem’ plaats in en rond het gemeentelijk park Mariadal. Opvallend: hoewel Pop@Park gratis is, prijken kleppers als K3, Willy Sommers en 2 Fabiola op de affiche. “We willen het festival zo laagdrempelig mogelijk houden”, klinkt het.