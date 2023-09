Serres van Laken en Sobieski­park in ere hersteld

De Serres van Stuivenberg en het Sobieskipark, beiden onderdeel van de Koninklijke Parken en Tuinen van Laken, werden recent in hun oude glorie hersteld na een nauwgezette restauratie. In totaal nam het project 29 maanden in beslag. Vrijdag werden de vernieuwde serre en park ingehuldigd.