RESTOTIP. Jardin Hospice: Voormalig ziekenhuis omgetoverd tot groene oase in hartje Brussel

Verscholen achter de deuren van een oud historisch gebouw in het bruisende centrum van Brussel, ligt zomerbar Jardin Hospice. De prachtige tuinen nodigen je uit om plaats te nemen aan een zitbank of in een ligstoel en te genieten van een cocktail, lokaal biertje en fingerfood.