Enige verdachte van dodelijke vechtpar­tij op spoor in Zaventem vrijgela­ten onder voorwaar­den

De enige man die in de cel zat na de dodelijke vechtpartij in het Zaventemse station begin mei is vrijgelaten onder voorwaarden. Eind juni had hij al een enkelband gekregen. Andere verdachten zijn er niet meer opgepakt, en eerder kwam ook al uit dat de vechtpartij één groot misverstand was...