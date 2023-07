Politie pakt verdachte van verschillende fietsdiefstallen op

Update Protest na dood Nahel (17) in Parijs waait over naar Brussel: 64 relschop­pers opgepakt, waarvan meer dan helft minderja­rig

Het was donderdagavond grimmig in de hoofdstad. Dat had alles te maken met de onlusten in Parijs, waar eerder deze week een 17-jarige jongen doodgeschoten werd door de politie. In Frankrijk vond al een witte mars plaats, die ontaardde in chaos. En Brussel volgde, al kon de politie de onrust snel bedwingen. Toch werden nog 64 relschoppers opgepakt, waarvan meer dan de helft minderjarig is. Ook de brandweer moest een aantal keer uitrukken.