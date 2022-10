Politie neemt step in beslag na overdreven snelheid

Brussel Politiezo­ne Brussel Hoofdstad Elsene verwelkomt nieuwe hond Barry: “Nauwlet­ten­de screening”

De hondenbrigade van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene en het dierenasiel Veeweyde in Anderlecht hebben maandag hun handtekeningen gezet onder de overeenkomst om een nieuwe hond over te nemen. Het gaat om Barry, een Mechelse herdershond, die al elf maanden verbleef in het asiel. Ondertussen liep de viervoeter met succes al enkele weken proef in de politiezone.

