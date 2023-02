Op HUIZENJACHT in Wezembeek-Oppem: “Voor een kleine villa betaal je al gauw meer dan 600.000 euro”

Wezembeek-OppemOp zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week bezoeken we Wezembeek-Oppem, op een steenworp van de hoofdstad. “Wil je de nóg hogere prijzen in Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe ontlopen, dan is de faciliteitengemeente the place to be.”