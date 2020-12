“Om de politieke vrede te bewaren”: woonzorgcentra die dinsdag al vaccins zouden krijgen, moeten wachten na klachten uit andere regio’s

Wezembeek-Oppem/Lubbeek/Leuven/RotselaarAmper enkele uren nadat bekend raakte dat vier woonzorgcentra in Vlaanderen – in Wezembeek-Oppem, Rotselaar, Binkom en Leuven – volgende week dinsdag al met coronavaccinaties zouden kunnen starten, is dat startschot uitgesteld tot na Nieuwjaar. Dat is bevestigd aan de betrokken eerstelijnszones. Het uitstel komt er na klachten uit andere regio’s die zich benadeeld voelden. Het startschot in Puurs, volgende week maandag, gaat wel gewoon door.

Maandag worden de bewoners van woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs, vlak bij de fabriek van producent Pfizer-BioNTech, samen met een rusthuis uit Brussel en eentje in Wallonië als eersten van ons land gevaccineerd. Ook in de Duitstalige gemeenschap was er sprake van een woonzorgcentrum, maar dat gaat uiteindelijk niet door. De dag nadien zouden vervolgens ook vaccinaties starten in woonzorgcentra in Wezembeek-Oppem, Binkom, Leuven en Rotselaar, allemaal in Vlaams-Brabant. Maar amper enkele uren nadat dat nieuws bekend raakte, kregen de betrokken eerstelijnszones te horen dat de vaccinaties in de vier woonzorgcentra uitgesteld worden tot na 5 januari.

Het was via een mail van het UZ in Leuven dat de eerstelijnszones ingelicht werden over het uitstel. “Na de berichtgeving in de pers kwamen er uit andere regio’s heel wat vragen om ook daar vroeger te starten met de vaccinaties”, valt er te lezen. “Op vraag van Pedro Facon (de coronacommissaris, red.) en om de politieke vrede te bewaren, worden de vaccinaties in de vier betrokken woonzorgcentra uitgesteld tot na 5 januari.”

Voor woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs en het Brusselse en Waalse rusthuis waar maandag de eerste vaccinaties gepland zijn, verandert er niets. Daar zullen de bewoners volgende week wel gewoon hun prikje krijgen.

Corona-uitbraak

“Hoe leg je dit aan de bewoners van die vier woonzorgcentra uit?”, vraagt Jan Walraet, regiocoördinator corona voor Eerstelijnszone Druivenstreek, zich af. In die zone was woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem klaar om dinsdag 51 bewoners te vaccineren. “Dat men in deze gezondheidscrisis de vaccinaties intrekt om de politieke vrede te bewaren, dat gaat er bij mij echt niet in. Of er nu in onze regio of elders voor het eerst gevaccineerd wordt, maakt toch niets uit. Het belangrijkste is dat we nu eindelijk konden starten met de vaccinaties. Laat ons hopen dat er de komende weken geen grote corona-uitbraak in één van die vier woonzorgcentra komt nu de prikjes uitgesteld worden.”

Zeepbel

Jean-Paul Van Dam, directeur van WZC Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem, betreurt dat zijn bewoners dinsdag dan toch geen prikje krijgen. “Dit is een droom die als een zeepbel uit mekaar spat”, vertelt hij. “Onze bewoners keken enorm hard uit naar die vaccinatie en technisch was alles in orde. Het is zonder dat er nu honderden vaccinaties blijven liggen terwijl die eigenlijk volgende week al toegediend kunnen worden.”