Nieuw gemeentehuis scoort ‘very good’ op vlak van duurzaamheid: “Bijzonder fier op dit resultaat”

Notoir gangster (52) krijgt acht jaar cel voor overval op juwelier en homejac­king

Gangster Rachid B. (52) heeft acht jaar gevangenisstraf gekregen voor mededaderschap aan een gewapende overval op een juwelier in Tervuren en een homejacking in Merchtem. De vijftiger, die nu 24 keer veroordeeld werd voor onder andere gelijkaardige feiten, werd via DNA-onderzoek geïdentificeerd, maar bleef zijn betrokkenheid ontkennen.