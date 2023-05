Meisje (14) zwaargewond nadat ze onder tram belandt: “Ze liep een ernstige hoofdwonde op”

IN BEELD. Meer dan 150.000 bezoekers op de Brussels Pride: “We vieren vooral liefde, in al zijn vormen”

Zaterdag 20 mei trok de Brussels Pride door de straten van de hoofdstad, voor de gelegenheid gehuld in regenboogkleuren. Op het programma stonden heel wat activiteiten: concerten, Dj’s en allerlei randanimatie zorgden voor een feestelijke en uitgelaten sfeer. “Maar laat ons ook niet vergeten dat het nog steeds om een demonstratie gaat, waarbij we opkomen voor de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap”, vertelt een bezoeker. Thema van dit jaar was dan ook ‘Protect the Protest’.