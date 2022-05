Man verkracht stiefdochter tot viermaal toe: “Het was sterker dan mezelf”

De feiten kwamen in de zomer van 2021 aan het licht, toen het meisje na twee zelfmoordpogingen haar verhaal durfde te doen aan haar grootouders. Die confronteerden eerst hun schoonzoon met de feiten en stapten vervolgens naar de politie. “Het meisje is audiovisueel verhoord en heeft daar een consistent, duidelijk verhaal gebracht, dat volgens experts zeer geloofwaardig is”, zei het parket. “Op vier momenten heeft haar stiefvader, met wie ze een zeer goede vertrouwensband had, haar betast en minstens tweemaal heeft hij haar daarbij gepenetreerd met een vinger. Daartegenover staat de verklaring van meneer, die bol staat van de flauwe excuses en minimaliseringen.”

Behandeling

Volgens het parket is er bij de man nauwelijks schuldbesef, zodat een begeleiding weinig kans op slagen heeft, en enkel een effectieve gevangenisstraf op zijn plaats is. “Mijn cliënt geeft de aanrandingen toe, maar van penetratie is nooit sprake geweest”, klonk het aan de zijde van de verdediging. “Hij heeft geen reden om daarover te liegen. Er is dus wel degelijk schuldbesef en hij is bereid om in behandeling te gaan.” “Ik wil weten waarom dit mij overkomen is”, zei de man zelf. “Het is niet iets wat ik gewild heb, maar het was sterker dan mezelf.” Het vonnis valt op 3 juni.