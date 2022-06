Kinderen kunnen zich woensdag uitleven op gratis Buitenspeeldag

Brussel Inbreker justitiepa­leis blijkt lid van beruchte stadsbende en was net tot 4 jaar cel veroor­deeld: “Ik was op zoek naar geld, eten en drinken”

De jongeman die vorige maand ophef veroorzaakte door in te breken in het Brusselse justitiepaleis blijkt banden te hebben met de beruchte Fuel Gang Deze bende kwam vorig jaar nog in het nieuws nadat ze een minderjarig meisje had ‘gekocht’ en ‘verhuurd’ aan mannen. Tijdens zijn inbraak, die hij filmde en op Snapchat zette, dronk hij champagne en richtte hij vernielingen aan. “Waarom? Ik had wodka gedronken.”

16 juni