IN BEELD. Carnavalstoet trekt door Wezembeek-Oppem

Gewacht tot na corona? Vorig jaar stapten 28 koppels meer in huwelijks­boot­je dan in 2021

In Zaventem zijn vorig jaar 101 koppels in het huwelijksbootje gestapt. Dat is 38 procent meer dan het jaar voordien, toen er nog heel wat coronamaatregelen golden. Het geboortecijfer daalde vorig jaar wel in vergelijking met 2021.