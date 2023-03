IN BEELD. Carnavalsstoet trekt door Wezembeek-Oppem

Om 11.30 uur vertrok de stoet aan het gemeentehuis in het centrum, om te eindigen aan het gemeentelijk gebouw voor kunst en cultuur ‘Het Hoeveke’. Daar was nog tot 18 uur animatie voorzien. De jongsten konden zich uitleven op de houten spelletjes of zich laten opmaken bij de stand ‘kindergrime’. Om de dorst te lessen moest je bij de bar zijn, en ook hapjes waren voorzien.