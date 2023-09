Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Wezembeek-Oppem vandaag

Verkeersinfo Ruim half uur file op Brusselse binnenring vanaf Wezembeek-Op­pem door ongeval ter hoogte van Groenen­daal­tun­nel

Er is een ongeval gebeurd op de Brusselse binnenring ter hoogte van de Groenendaaltunnel richting Wallonië. De linkerrijstrook is versperd. Het is momenteel 35 minuten aanschuiven vanaf Wezembeek-Oppem.