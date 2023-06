Gemeente zoekt uitbater voor horecazaak in voormalig gemeentehuis

Het begon als een wedden­schap, maar nu organise­ren vier vrienden eigen trailrun: “We willen ook kinderen meer laten bewegen”

Vier vrienden uit Wezembeek-Oppem, Overijse en Tervuren organiseren nu zondag hun allereerste Foxrun, een trailrun die onder meer via het Zoniënwoud en het Arboretum loopt. Het idee ontstond tijdens een trail in de Alpen. “Eigenlijk was het een soort weddenschap, maar nu staan we toch mooi aan de vooravond van ons evenement”, glundert Nicolas Peeters (35).