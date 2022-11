Gemeente verkocht oud gemeentehuis voor 90.000 euro aan bouwbedrijf, dat het nu te koop zet voor… 549.000 euro: “En dat is nog best goedkoop”

Brussel ‘Beulen van Guatemala’ moeten voor hof van assisen verschij­nen

Vijf personen moeten in België voor het hof van assisen terechtstaan voor de dood van drie Belgische missionarissen in Guatemala, in de jaren 80 van de vorige eeuw. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling afgelopen donderdag beslist, zo melden het federaal parket en de advocaten van de nabestaanden van de missionarissen, die zich burgerlijke partij hadden gesteld. De KI beval ook de aanhouding van de vijf verdachten.

14 november