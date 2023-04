Gemeente schakelt volgende maand voor het eerst GAS-handhavers in om sluikstorters te bestraffen

Geen gewonden bij woning­brand in Schaarbeek

Op zaterdag rukte de Brusselse brandweer rond 22 uur uit voor een woningbrand in Schaarbeek. De keuken in een gebouw in de Brichautstraat, nabij het Liedtsplein, had vuur gevat. De 7 aanwezigen in het gebouw werden door de politie geëvacueerd. Er vielen geen gewonden.