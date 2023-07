Fietsstraten, snelheidsremmers en grote zone 30: zo wil gemeente het veiliger maken voor zachte weggebruikers en sluipverkeer weren

Nieuw circulatie­plan Neerstalle­wijk in Vorst goedge­keurd

Het gemeentebestuur van Vorst heeft groen licht gegeven voor het nieuwe circulatieplan in de wijk Neerstalle in Vorst. De plannen kaderen in het Good Move-project van het Brussels Gewest, en zijn bedoeld om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de buurt te verhogen. Ten vroegste eind 2024 zou het nieuwe mobiliteitsplan in werking treden.