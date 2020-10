Brusselse binnenring volledig dicht door brandende bestelwagen in Wezembeek-Oppem

Kraainem “Wie coronamaat­re­ge­len zinloos vindt, heeft nog geen stap in zorginstel­ling gezet”: directrice rusthuis hekelt laksheid bij deel bevolking

15 oktober Feestende jongeren op de Oude Markt in Leuven en een dansende massa opeengepakt in dancing Carré: met lede ogen moest Kathy Huybrechts (30) de voorbije dagen toezien hoe corona voor een deel van de bevolking niet lijkt te bestaan. Een slag in het gezicht van de directrice van rusthuis Atrium in Kraainem, die tijdens de eerste golf bijna een derde van haar bewoners verloor aan het virus. De angst voor nieuwe besmettingen is dan ook groot. “Wie gaat er voor jouw oma of opa zorgen wanneer ons personeel uitvalt?”