Blos en jeugdhuis Merlijn moeten forfaitaire kost betalen om gebruik te mogen blijven maken van Merlijngebouw

Wezembeek-OppemDe vzw Blos kan nu toch in het Merlijngebouw in Wezembeek-Oppem blijven, maar de vereniging moet wel een maandelijkse forfaitaire kost van 105 euro betalen. Eerder dreigde Blos nog elders onderdak te moeten zoeken. “We zijn tevreden dat we kunnen blijven, maar het gebruik van het gebouw wordt wel een pak duurder”, klinkt het daar. Ook jeugdhuis Merlijn kan blijven.

In de lente besliste de meerderheid van Wezembeek-Oppem om het verhuurreglement van het Merlijngebouw in de Kerkhofstraat aan te passen. Jeugdhuis Merlijn en de vzw Blos maken al jarenlang gebruik van het pand. Ze moesten er geen huurprijs betalen, maar betaalden ter compensatie de gas- en elektriciteitskosten. Met het nieuwe verhuurreglement volgt de gemeente naar eigen zeggen het gelijkheidsbeginsel. “Want in andere gebouwen moeten verenigingen ook een huurprijs betalen”, liet burgemeester Frédéric Petit (LB-Union) weten. Voor Blos, een creatieve vereniging die cultuur dichter bij de mensen wil brengen, dreigde een jaarlijkse factuur van zowat 7.000 euro.

105 euro

Maar nu bereikten de verenigingen en de gemeenten een akkoord. “Ze moeten allebei een forfaitaire vergoeding betalen”, aldus Petit. Bij de vzw Blos is men tevreden dat er niet elders onderdak gezocht moet worden. “Al mogen we de zaal wel enkel op zondag gebruiken en dan is 105 euro wel veel”, vindt Nausikaä Droste, medeoprichter van Blos. “Willen we op andere dagen gebruik maken van het pand, wat nodig is voor onder meer onze kinderkampen, dan moeten we apart betalen. Daardoor zullen de prijzen van de kampjes mogelijk wel verhoogd worden.”

Andere simulaties

Bij jeugdhuis Merlijn hopen ze dat de prijs van 105 euro per maand nog aangepast kan worden. “Want aanvankelijk was gezegd dat wij het pand op vrijdag gratis zouden mogen gebruiken”, zegt voorzitster Be Fraiture. “En van 0 naar 105 euro is wel een groot verschil. We hebben wel het gevoel dat de gemeente nog bereid is om iets aan die prijs te wijzigen, want er werd beloofd dat er nog enkele andere simulaties gemaakt zullen worden.”

Het Merlijngebouw wordt momenteel gerenoveerd. Pas ten vroegste begin volgend jaar zullen de werken klaar zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.